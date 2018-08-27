Заболотный назвал предстоящий матч со «Спартаком» определяющим

Нападающий «Зенита»прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в матче пятого тура РПЛ, а также поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком».

«Нам удалось забить быстрые мячи, это поспособствовало нам, потому что "Уфа" впоследствии начала ловить свою игру, перехватили инициативу. Во втором тайме после удаления довели матч до победы.

Как можно ожидать результата? Естественно, мы работаем ради побед, прилагали все усилия на тренировках, команда работала на все сто процентов. Мы все шли к этому, у нас получается, дай Бог, чтобы и в дальнейшем так продолжалось.

Конечно, следующим матч со "Спартаком" будет определяющим, сейчас у нас есть задел в два очка, эта игра будет очень важной для нас.

Рано говорить о фаворите, это только начало чемпионата. Слишком самонадеянно будет говорить, еще весь чемпионат впереди. Будем работать и выигрывать», — приводит слова Заболотного «Спорт-Экспресс». 0