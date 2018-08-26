Гол Дзюбы помог «Зениту» одолеть «Уфу»

Питерскийодержал гостевую победу над(2:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте, благодаря автоголу. Дриусси попытался пробить из пределов штрафной «Уфы», случился рикошет, а после и отскок мяча от Пауревича, который стал голевым.

А на 11-й минуте классическая «стеночка» Дзюбы и Ерохина привела к выходу Артёма на рандеву с вратарём. Первый удар Шелия парировал, мяч отлетел от штанги, но вновь на ногу Дзюбе, который уже со второй попытки поразил цель.

На 68-й минуте «Уфа» осталась в меньшинстве. Боян Йокич сначала за удар локтем получил жёлтую карточку, а потом и красную за то, что ударил Ерохина

После этого матча «Зенит» с 15 очками возглавляет таблицу, а «Уфа» с 4 очками — на 12-м месте.