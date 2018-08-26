Гол Дзюбы помог «Зениту» одолеть «Уфу»

Фрагмент матча
«Зенит»
Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте, благодаря автоголу. Дриусси попытался пробить из пределов штрафной «Уфы», случился рикошет, а после и отскок мяча от Пауревича, который стал голевым.
А на 11-й минуте классическая «стеночка» Дзюбы и Ерохина привела к выходу Артёма на рандеву с вратарём. Первый удар Шелия парировал, мяч отлетел от штанги, но вновь на ногу Дзюбе, который уже со второй попытки поразил цель.
На 68-й минуте «Уфа» осталась в меньшинстве. Боян Йокич сначала за удар локтем получил жёлтую карточку, а потом и красную за то, что ударил Ерохина
После этого матча «Зенит» с 15 очками возглавляет таблицу, а «Уфа» с 4 очками — на 12-м месте.
РПЛ. 5-й тур
«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:2)
Голы: Пауревич, 3 — в свои ворота (0:1). Дзюба, 11 (0:2)«Уфа»: Шелия, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Дивеев (Тумасян, 46), Йокич, Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 46), Игбун, Бизяк (Кротов, 76)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак (Эрнани, 65), Дриусси (Краневиттер, 76), Дзюба (Заболотный, 84)Предупреждения: Пауревич, 49. Обляков, 54. Аликин, 63. Йокич, 68. Паредес, 83. Кротов, 90Удаление: Йокич, 68 (удар соперника головой)