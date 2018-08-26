ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»АПЛ. «МанСити» не справился с «Вулверхэмптоном», «Челси» победил «Ньюкасл»
  • 19:58
    • «Челси» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря автоголу
  • 18:25
    • Гол Дзюбы помог «Зениту» одолеть «Уфу»
  • 18:06
    • Феттель стал победителем Гран-при Бельгии
  • 17:56
    • «Локомотив» и «Анжи» объявили стартовые составы
  • 17:26
    • Систему VAR протестировали на матче «Спартак» — «Динамо»
    Все новости спорта

    Гол Дзюбы помог «Зениту» одолеть «Уфу»

    РПЛ Футбол России Зенит Уфа Календарь РФПЛ
    Питерский «Зенит» одержал гостевую победу над «Уфой» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте, благодаря автоголу. Дриусси попытался пробить из пределов штрафной «Уфы», случился рикошет, а после и отскок мяча от Пауревича, который стал голевым.

    А на 11-й минуте классическая «стеночка» Дзюбы и Ерохина привела к выходу Артёма на рандеву с вратарём. Первый удар Шелия парировал, мяч отлетел от штанги, но вновь на ногу Дзюбе, который уже со второй попытки поразил цель.

    На 68-й минуте «Уфа» осталась в меньшинстве. Боян Йокич сначала за удар локтем получил жёлтую карточку, а потом и красную за то, что ударил Ерохина

    После этого матча «Зенит» с 15 очками возглавляет таблицу, а «Уфа» с 4 очками — на 12-м месте.

    РПЛ. 5-й тур
    «Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:2)
    Голы: Пауревич, 3 — в свои ворота (0:1). Дзюба, 11 (0:2)«Уфа»: Шелия, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Дивеев (Тумасян, 46), Йокич, Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 46), Игбун, Бизяк (Кротов, 76)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак (Эрнани, 65), Дриусси (Краневиттер, 76), Дзюба (Заболотный, 84)Предупреждения: Пауревич, 49. Обляков, 54. Аликин, 63. Йокич, 68. Паредес, 83. Кротов, 90Удаление: Йокич, 68 (удар соперника головой)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 14-20 августа
  • 20/08/2018 в 20:17
    •
  • Прогноз
  • «Енисей» — «Крылья Советов»
  • 1.80
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Взаимность, от которой больно
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Жирона» снова потрясти «Реал»?
  • «Жирона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Одержит ли «Енисей» первую победу в РПЛ?
  • «Енисей» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Динамо» Футбол Все запомнят не победу «Спартака», а эпичный ляп МаксименкоРеакция спортивных СМИ на столичное дерби «Спартак» — «Динамо» 00:490
  • 13:26
    • Медведев поднялся на 21 строчку в рейтинге ATP
  • 12:34
    • Тудегешева заявила о полнейшем бардаке в сборной России
  • 12:20
    • На Промеса претендуют три клуба
    «Бавария» с победы начала чемпионат Германии Футбол «Бавария» рискует проиграть Бундеслигу самой себеРеакция прессы на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» Вчера в 16:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 5.46
    •
  • 19:50
    • «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АЗ Алкмар»
  • 19:36
    • «Мордовия» в Саранске проиграла «Чертаново»
  • 19:18
    • Минспорта создаст в Волгограде футбольную академию
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» одолела «Вальядолид»Обзор матчей второго тура чемпионата Испании по футболу 01:130
  • 10:09
    • Ла Лига накажет «Вальядолид» за состояние поля в матче с «Барселоной»
  • 08:49
    • СМИ: Инвестиционный банк поможет Абрамовичу продать «Челси»
  • 08:34
    • Сигурдссон пока не хочет думать о переходе в ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие