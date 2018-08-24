Аленичеву приятно сыграть на родине в Великих Луках

Дмитрий Аленичев
ФК «Енисей»
Встреча состоится в Великих Луках 26 или 27 сентября.
«Будет приятно вернуться на свою родину и сыграть там матч Кубка России. В Великих Луках я начинал свою футбольную карьеру, символично, что спустя много лет я приеду домой в качестве уже главного тренера.
В кубковых играх фаворитов не бывает, любой соперник даже из низшего дивизиона может преподнести сюрприз, команды настраиваются на такие матчи со всей серьезностью. "Енисей" рассчитывает пройти в следующий раунд», — цитирует Аленичева «Р-Спорт». 0