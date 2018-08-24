В Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России, передает «Чемпионат».

За трофей продолжают борьбу 32 комнады rfs.ru 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

По ее итогам стали известны пары, которые будут бороться за выход в следующую стадию турнира.

В 1/16 финала встретятся следующие пары:

«Луки-Энергия» — «Енисей»

«Тюмень» — ЦСКА

«Торпедо» — «Динамо»

«Черноморец» — «Спартак»

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

«Авангард» — «Краснодар»

«Сызрань-2003» — «Ростов»

«Балтика» — «Локомотив»

«Химки» — «Рубин»

«Волгарь» — «Зенит»

«Тамбов» — «Крылья Советов»

«Сахалин» — «Арсенал»

«Нефтехимик» — «Урал»

«Нижний Новгород» — «Уфа»

«Чайка» — «Анжи»

«Динамо Барнаул» — «Оренбург»

Напомним, по итогам прошлого сезона обладателем Кубка России стал «Тосно». В решающем матче команда одолела курский «Авангард». 0