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    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России

    Кубок России Футбол России
    В Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России, передает «Чемпионат».

    За трофей продолжают борьбу 32 комнады
    За трофей продолжают борьбу 32 комнады
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    По ее итогам стали известны пары, которые будут бороться за выход в следующую стадию турнира.

    В 1/16 финала встретятся следующие пары:

    «Луки-Энергия» — «Енисей»
    «Тюмень» — ЦСКА
    «Торпедо» — «Динамо»
    «Черноморец» — «Спартак»
    «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
    «Авангард» — «Краснодар»
    «Сызрань-2003» — «Ростов»
    «Балтика» — «Локомотив»
    «Химки» — «Рубин»
    «Волгарь» — «Зенит»
    «Тамбов» — «Крылья Советов»
    «Сахалин» — «Арсенал»
    «Нефтехимик» — «Урал»
    «Нижний Новгород» — «Уфа»
    «Чайка» — «Анжи»
    «Динамо Барнаул» — «Оренбург»

    Напомним, по итогам прошлого сезона обладателем Кубка России стал «Тосно». В решающем матче команда одолела курский «Авангард». 0

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