Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России

За трофей продолжают борьбу 32 комнады
rfs.ru
По ее итогам стали известны пары, которые будут бороться за выход в следующую стадию турнира.
В 1/16 финала встретятся следующие пары:
«Луки-Энергия» — «Енисей»
«Тюмень» — ЦСКА
«Торпедо» — «Динамо»
«Черноморец» — «Спартак»
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
«Авангард» — «Краснодар»
«Сызрань-2003» — «Ростов»
«Балтика» — «Локомотив»
«Химки» — «Рубин»
«Волгарь» — «Зенит»
«Тамбов» — «Крылья Советов»
«Сахалин» — «Арсенал»
«Нефтехимик» — «Урал»
«Нижний Новгород» — «Уфа»
«Чайка» — «Анжи»
«Динамо Барнаул» — «Оренбург»
Напомним, по итогам прошлого сезона обладателем Кубка России стал «Тосно». В решающем матче команда одолела курский «Авангард». 0