Юный малиец намекнул на переход в ЦСКА

Нападающий малийской командынамекнул на возможный переход в систему московского

«ЦСКА — великая европейская команда. Это будет честь для меня», — написал Н'Диай в Twitter.

Сообщается, что 17-летний футболист первое время проведет в молодежной команде ЦСКА. После наступления совершеннолетия, 3 октября, он подпишет контракт.

В 2017 году на чемпионате мира среди юношеских команд, который прошёл в Индии, Лассана отметился шестью голами в семи матчах. На том турнире сборная Мали заняла 4-е место, уступив в матче за бронзу Бразилии. 0