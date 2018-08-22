«Янг Бойз» сыграл вничью с загребским «Динамо»

Фрагмент матча
twitter.com/BSC_YB
Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте — отличился защитник Кевин Мбабу. Но на 39-й минуте нападающий хорватов Мислав Оршич сравнял счет.
Ответный матч пройдет 28 августа в Загребе.
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Динамо З» (Хорватия) — 1:1 (1:1)
Голы: Мбабу, 2 (1:0). Оршич, 40 (1:1)«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, фон Берген, Бенито, Вютрих, Мбабу, Сулеймани, Саного, Соу, Нгамале (Нсаме, 81), Фасснахт (Эбишер, 70), Оаро«Динамо З» (Хорватия): Загорац, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Адеми, Гояк, Гавранович (Будимир, 74), Хайрович (Кондзер, 83), Оршич, Ольмо (Шуньич, 86)Предупреждения: Саного, 14. Теофиль-Катрин, 42. Гавранович, 67