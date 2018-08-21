«Бенфика» упустила победу над ПАОК

Лиссабонскаяна своем поле сыграла вничью с греческим(1:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фрагмент матча «Бенфика» — ПАОК twitter.com/PAOK_FC 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче в компенсированное к первому тайму время открыли хозяева — хавбек Пицци реализовал пенальти в ворота ПАОК.

Греки отыгрались на 76-й минуте — гол забил вышедший на замену египетский нападающий Амр Варда.

Ответный матч пройдет в Салониках 29 августа.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг «Бенфика» (Португалия) — «ПАОК» (Греция) — 1:1 (1:0) Голы: Пиззи, 45+1 — с пенальти (1:0). Варда, 76 (1:1)«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Жоау Фелиш, 80), Живкович (Рафа Силва, 65), Фернандеш, Феррейра, Серви (Сеферович, 79)«ПАОК» (Греция): Пасхалакис, Креспо, Виейринья, Лео Матос, Варела, Каньяс, Маурисиу, Пелкас, Прийович (Акпом, 88), Лео Жаба (Шахов, 81), Лимниос (Варда, 52)Предупреждения: Фернандеш, 52. Виейринья, 71. Андре Алмейда, 83. Пелкас, 84. Варда, 89

Еще в одном матче четвертого квалификационного раунда сербская «Црвена Звезда» на своем поле разошлась миром с «Ред Булл Зальцбургом» — 0:0.

Игра в Белграде прошла без зрителей. «Црвена Звезда» была наказана УЕФА по итогам расследования дела о расистских выкриках сербских болельщиков во время матча второго отборочного раунда раунда Лиги чемпионов против «Судувы» (3:0), прошедшей в Белграде 24 июля.

Ответный матч команды проведут в Австрии 29 августа.