ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил«Ливерпуль» учится побеждать безобразно
  • 23:55
    • «Бенфика» упустила победу над ПАОК
  • 23:55
    • ПСВ одержал волевую победу над БАТЭ
  • 23:20
    • «Атлетико» готов продать Филипе Луиса в ПСЖ
  • 22:23
    • Анри может возглавить «Бордо»
  • 21:50
    • Тренер сборной Аргентины: Настало время обновить состав команды
    Все новости спорта

    «Бенфика» упустила победу над ПАОК

    Лига чемпионов Бенфика Португалия ПАОК Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги чемпионов
    Лиссабонская «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с греческим ПАОК (1:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    Фрагмент матча «Бенфика» — ПАОК
    Фрагмент матча «Бенфика» — ПАОК
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче в компенсированное к первому тайму время открыли хозяева — хавбек Пицци реализовал пенальти в ворота ПАОК.

    Греки отыгрались на 76-й минуте — гол забил вышедший на замену египетский нападающий Амр Варда.

    Ответный матч пройдет в Салониках 29 августа.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
    «Бенфика» (Португалия) — «ПАОК» (Греция) — 1:1 (1:0)
    Голы: Пиззи, 45+1 — с пенальти (1:0). Варда, 76 (1:1)«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Жоау Фелиш, 80), Живкович (Рафа Силва, 65), Фернандеш, Феррейра, Серви (Сеферович, 79)«ПАОК» (Греция): Пасхалакис, Креспо, Виейринья, Лео Матос, Варела, Каньяс, Маурисиу, Пелкас, Прийович (Акпом, 88), Лео Жаба (Шахов, 81), Лимниос (Варда, 52)Предупреждения: Фернандеш, 52. Виейринья, 71. Андре Алмейда, 83. Пелкас, 84. Варда, 89

    Еще в одном матче четвертого квалификационного раунда сербская «Црвена Звезда» на своем поле разошлась миром с «Ред Булл Зальцбургом» — 0:0.

    Игра в Белграде прошла без зрителей. «Црвена Звезда» была наказана УЕФА по итогам расследования дела о расистских выкриках сербских болельщиков во время матча второго отборочного раунда раунда Лиги чемпионов против «Судувы» (3:0), прошедшей в Белграде 24 июля.

    Ответный матч команды проведут в Австрии 29 августа.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
    «Црвена Звезда» (Сербия) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:0
    «Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Савич (Бабич, 46), Стойкович, Дегенек, Крстичич, Йовичич, Бен Набуан, Радоньич, Стоилькович (Йованчич, 79), Кафу (Симич, 60)«Зальцбург» (Австрия): Станкович, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Юнузович (Шлагер, 46), Ябо (Дака, 79), Самассеку, Вольф (Минамино, 87), Айдара, ДаббурПредупреждения: Айдара, 55. Минамино, 90
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Теперь и ПАОК. Новейшая история красно-белого срама в Европе
  • 15/08/2018 в 21:14
    •
  • Прогноз
  • «Аякс» — «Динамо К»
  • 1.66
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Без разрыва
  • «Аякс» — «Динамо К». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Чемпионы Швейцарии и Хорватии начнут битву за Лигу чемпионов
  • «Янг Бойз» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Остановит ли АЕК венгерскую сенсацию?
  • «МОЛ Види» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» находит свою игру без Роналду Футбол «Реал» нашел неожиданную замену РоналдуРеакция прессы на матч «Реал» — «Хетафе» 20/08/2018 в 21:220
  • 20:39
    • Пьянич продлил контракт с «Ювентусом»
  • 18:29
    • «Крылья Советов» подпишут уругвайского защитника
  • 17:02
    • «Крылья Советов» арендуют защитника «Локомотива» Денисова
    Неймар Футбол Трансферный дайджест. 14-20 августаСостоится ли очередной «трансфер года», отпустит ли «Аякс» своих вундеркиндов, куда подастся легенда «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней 20/08/2018 в 20:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли БАТЭ на равных бороться с ПСВ?
  • 5,44
    •
  • 00:56
    • Ван Боммел: Мы не ожидали от БАТЭ такого резвого старта
  • 00:49
    • Тренер БАТЭ: Многовато пропустили от ПСВ
  • 00:36
    • Сергей Ребров возглавит венгерский «Ференцварош»
    «Барселона» — «Алавес» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» победил «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 01:090
  • 14:19
    • СМИ: футболист «Аякса» Нури вышел из комы и узнает близких
  • 13:57
    • «Зенит» и «Мольде» рассудит Айтекин
  • 00:28
    • Медведев вышел в третий круг турнира в Уинстон-Салеме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие