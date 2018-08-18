«Томь» на своем поле разгромила «Армавир», «Тюмень» и «Сибирь» сыграли вничью

на своем поле крупно обыгралав матче седьмого тура ФНЛ со счетом 3:0 (1:0).

В составе томского клуба голами отметились защитники Александр Клещенко и Ислам Тлупов, забившие на 4-й и 60-й минуте соответственно, а также полузащитник Илья Кухарчук.

Победа позволила томичам закрепиться на второй строчке в таблице, набрав 16 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара-2» составляет один балл. «Армавир» располагается на предпоследней позиции, набрав одно очко за семь матчей.

В параллельном матче тура «Тюмень» и «Сибирь» не смогли выявить победителя. Игра прошла на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 0:0. Команды идут на 11-м и 12-м местах в турнирной таблице, имея по девять баллов в активе. 0