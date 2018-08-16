Ермакович: Создается новая команда, и пока ЦСКА только в начале пути

Помощник главного тренера ЦСКАв преддверии матча 4-го тура чемпионата России против тульскогорассказал о специфике работы с молодыми игроками.

«Абель Эрнандес и Ильзат Ахметов полностью провели второй тайм против "Ростова". Возможно, для Абеля это было многовато.

Он перешел к нам за несколько дней до матча, успел провести всего две тренировки. Однако учитывая происходившее на поле до перерыва, нужно было что-то предпринимать.

Опыт и класс Эрнандеса могли помочь нам переломить ситуацию. Думаю, этот тайм пошел ему на пользу.

То же самое можно сказать и об Ахметове. И уже в матче с "Енисеем" они действовали более продуктивно.

Задача в том, чтобы довести молодых игроков до основного состава. Раскрыть потенциал, сделав упор на сильные качества, адаптировать к нашей команде и чемпионату. Выжать из них максимум.

Вместе с тем, среди новичков ЦСКА есть и опытные, состоявшиеся футболисты — Хердур Магнуссон и Абель Эрнандес. Классные мастера, которых также необходимо грамотно вписать в нашу игру.

Надеюсь, молодежь понимает, какой шанс ей выпал в нынешней ситуации. По крайней мере, то, с какой самоотдачей работают игроки, настраивает на позитивный лад.

Ну а дальше все зависит только от них самих. Ребята талантливы, но впереди много работы.

Нынешний сезон, вне всякого сомнения, именно переходным и становится. Безусловно, мы понимаем, в каком клубе находимся, но на сегодняшний день, повторю, надо идти от матча к матчу, понимая, что любая игра для нас очень важна.

Необходимо набраться терпения. Создается новая команда, и пока мы только в начале пути. Нужно работать, работать и еще раз работать», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Напомним, после трех туров ЦСКА занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 2 очка. Армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Енисеем» (1:1), а также проиграли «Ростову» (0:1). 0