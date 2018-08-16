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    Ермакович: Создается новая команда, и пока ЦСКА только в начале пути

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    Помощник главного тренера ЦСКА Александр Ермакович в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» рассказал о специфике работы с молодыми игроками.

    Александр Ермакович
    Александр Ермакович
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    «Абель Эрнандес и Ильзат Ахметов полностью провели второй тайм против "Ростова". Возможно, для Абеля это было многовато.

    Он перешел к нам за несколько дней до матча, успел провести всего две тренировки. Однако учитывая происходившее на поле до перерыва, нужно было что-то предпринимать.

    Опыт и класс Эрнандеса могли помочь нам переломить ситуацию. Думаю, этот тайм пошел ему на пользу.

    То же самое можно сказать и об Ахметове. И уже в матче с "Енисеем" они действовали более продуктивно.

    Задача в том, чтобы довести молодых игроков до основного состава. Раскрыть потенциал, сделав упор на сильные качества, адаптировать к нашей команде и чемпионату. Выжать из них максимум.

    Вместе с тем, среди новичков ЦСКА есть и опытные, состоявшиеся футболисты — Хердур Магнуссон и Абель Эрнандес. Классные мастера, которых также необходимо грамотно вписать в нашу игру.

    Надеюсь, молодежь понимает, какой шанс ей выпал в нынешней ситуации. По крайней мере, то, с какой самоотдачей работают игроки, настраивает на позитивный лад.

    Ну а дальше все зависит только от них самих. Ребята талантливы, но впереди много работы.

    Нынешний сезон, вне всякого сомнения, именно переходным и становится. Безусловно, мы понимаем, в каком клубе находимся, но на сегодняшний день, повторю, надо идти от матча к матчу, понимая, что любая игра для нас очень важна.

    Необходимо набраться терпения. Создается новая команда, и пока мы только в начале пути. Нужно работать, работать и еще раз работать», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    Напомним, после трех туров ЦСКА занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 2 очка. Армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Енисеем» (1:1), а также проиграли «Ростову» (0:1). 0

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