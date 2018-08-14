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    Суд признал законным переход Ташаева в «Спартак»

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    Арбитражный суд Москвы отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», которое требовало признать недействительным пункт об отступных в контракте полузащитника Александра Ташаева, перешедшего из ФК «Динамо» в «Спартак», сообщает «Р-Спорт».

    Александр Ташаев
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    В иске, ответчиками по которому являются Ташаев и АО «Футбольный клуб Динамо-Москва», ВФСО «Динамо» требовало признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева от 29 декабря 2017 года, который гласит:

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    • «В случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются. В случае осуществления указанной выплаты (компенсации) в пользу клуба клуб утрачивает право на получение любых иных выплат (компенсаций), в том числе компенсации за подготовку футболиста».

    Как пояснил в суде представитель ВФСО, предусмотренная контрактом сумма «самовыкупа» составляла 1,5 миллиона евро в случае перехода игрока в клуб РПЛ и 300 тысяч евро при переходе в клуб ФНЛ.

    С учетом внесения в контракт оспариваемого пункта «Динамо» лишилась компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллиона евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб, отметил представитель истца.

    «Сегодняшнее решение арбитражного суда ВФСО "Динамо" обжалует в апелляционном порядке», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы физкультурно-спортивного общества.

    В этом сезоне 24-летний Ташаев провел в составе «Спартака» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. 0

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