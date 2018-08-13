«Динамо» попросило РФС дисквалифицировать Ташаева

обратилось в Палату по разрешению споров РФС с просьбой дисквалифицировать полузащитника

«В Палате по разрешению споров есть такое дело. Пока дата заседания не назначена, но она будет определена в ближайшее время», — сказал «Спорт-Экспрессу» председатель Палаты по разрешению споров Виктор Березов.

Напомним, летом Ташаев выкупил свой контракт у «Динамо» и перешел в «Спартак». По данным СМИ, динамовское руководство считает, что полузащитник не имел права расторгать соглашение с клубом. Кроме того, «Динамо» хочет вернуть 400 тысяч евро, которые были заплачены игроку за продление контракта. 0