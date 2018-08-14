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    Черышев может перейти в «Валенсию»

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    Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль заинтересован в подписании полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева, передает AS.

    Дмитрий Черышев
    Дмитрий Черышев
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    По данным источника, клубы уже начали переговоры.

    Наставник «Вильярреала» Хавьер Кальеха не видит 27-летнего игрока в своей команде, а сам Черышев готов сменить клуб.

    В минувшем сезоне российский футболист провел 32 матча, забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Он принимал участие в чемпионате мира-2018, где сыграл в пяти матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.

    Черышев уже выступал за «Валенсию» на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду. 0

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