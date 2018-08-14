Черышев может перейти в «Валенсию»

Главный тренерзаинтересован в подписании полузащитника, передает AS.

По данным источника, клубы уже начали переговоры.

Наставник «Вильярреала» Хавьер Кальеха не видит 27-летнего игрока в своей команде, а сам Черышев готов сменить клуб.

В минувшем сезоне российский футболист провел 32 матча, забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Он принимал участие в чемпионате мира-2018, где сыграл в пяти матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.

Черышев уже выступал за «Валенсию» на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду. 0