Федотов: Обыграть чемпиона — это почетно

Главный тренерпоблагодарил свою команду после победы над(1:0) в матче третьего тура РПЛ.

«Обыграть чемпиона — это почётно. Для становления молодых парней, которые влились в коллектив, — хорошая наука. Это даст им толчок в развитии. Они вышли и как раз сделали дело — забили гол.

Было очень жарко, потратили много сил, много контратаковали, создавали хорошие моменты, были острые прострелы, которые не сумели завершить, забили гол, но там, скорее всего, было вне игры. Второй тайм получился очень сложный именно в функциональном плане, приходилось много играть без мяча, много обороняться, но терпели. Благодарен ребятам, что всё делали правильно. Были, конечно, ошибки, но футбола без ошибок не бывает.

Предупредили ли ребятам о моём дне рождения? Наверное, кто-то на ушко им сказал. Я им благодарен, что в этот день они доставили столько радости и эмоций нашим преданным болельщикам», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет 17 августа против «Анжи». 0