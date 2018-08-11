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    «Монако» с победы стартовал в чемпионате Франции

    Футбол Франции Лига 1 Монако Нант Календарь Лиги 1
    Серебряный призер Лиги 1 прошлого сезона «Монако» с победы стартовал в новом чемпионате. На выезде «монегаски» обыграли «Нант».

    «Нант» — «Монако»
    «Нант» — «Монако»
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    Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 3:1.

    Все свои голы гости забили во второй половине матча. Взломать оборону соперника «Монако» удалось на 69-й минуте — отличился Маркуш Лопеш. На 80-й минуте Стеван Йоветич увеличил преимущество «монегасков», а еще через три минуты Радамель Фалькао довел счет до крупного.

    Хозяева однако сумели провести гол престижа — на второй добавленной минуте отличился Эмилиано Сала.

    Напомним, ранее чемпионат Франции разгромной победой открыл «Марсель». 0

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