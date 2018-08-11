«Монако» с победы стартовал в чемпионате Франции

«Нант» — «Монако»
twitter.com/as_monaco
Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 3:1.
Все свои голы гости забили во второй половине матча. Взломать оборону соперника «Монако» удалось на 69-й минуте — отличился Маркуш Лопеш. На 80-й минуте Стеван Йоветич увеличил преимущество «монегасков», а еще через три минуты Радамель Фалькао довел счет до крупного.
Хозяева однако сумели провести гол престижа — на второй добавленной минуте отличился Эмилиано Сала.
Напомним, ранее чемпионат Франции разгромной победой открыл «Марсель». 0