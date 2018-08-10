«Марсель» разгромной победой открыл новый чемпионат Франции

В стартовом матче чемпионата Франции 2018-2019принимал

Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

«Марсель» вышел вперед благодаря голу Димитри Пайета с пенальти на 45-й минуте. На 62-й минуте Пайет оформил дубль. В концовке матча хозяева отличились еще два раза — Валер Жермен отправил мяч в сетку на 89-й минуте, а Флориан Товен — на второй компенсированной.

Напомним, прошлый сезон «Марсель» завершил на четвертом месте, а «Тулуза» — на восемнадцатом, после чего сохранила прописку в элите в стыковых матчах. 0