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    «Марсель» разгромной победой открыл новый чемпионат Франции

    Футбол Франции Лига 1 Марсель Тулуза Календарь Лиги 1
    В стартовом матче чемпионата Франции 2018-2019 «Марсель» принимал «Тулузу».

    Димитри Пайет
    Димитри Пайет
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    Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

    «Марсель» вышел вперед благодаря голу Димитри Пайета с пенальти на 45-й минуте. На 62-й минуте Пайет оформил дубль. В концовке матча хозяева отличились еще два раза — Валер Жермен отправил мяч в сетку на 89-й минуте, а Флориан Товен — на второй компенсированной.

    Напомним, прошлый сезон «Марсель» завершил на четвертом месте, а «Тулуза» — на восемнадцатом, после чего сохранила прописку в элите в стыковых матчах. 0

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