Слуцкий разочарован поражением от «Базеля»

Леонид Слуцкий
vi.nl
«Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. "Витесс" контролировал игру и был лучшей командой на поле.
Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с "инстинктом убийцы". Имея столько шансов, команда была обязана забивать.
Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме.
Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 — великолепный результат для гостей», — цитирует Слуцкого FOX Sports. 0