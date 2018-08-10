Слуцкий разочарован поражением от «Базеля»

Главный тренер «Витесса»прокомментировал поражение от «Базеля» (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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«Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. "Витесс" контролировал игру и был лучшей командой на поле.

Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с "инстинктом убийцы". Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме.

Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 — великолепный результат для гостей», — цитирует Слуцкого FOX Sports. 0