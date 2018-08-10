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    Хохлов: Любой тренер не будет доволен ничейным результатом

    Урал Динамо РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью в выездном матче третьего тура РПЛ против «Урала».

    Дмитрий Хохлов
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    «Любой тренер не будет доволен ничейным результатом. Думаю, если спросить у Парфенова, он то же самое скажет. Но игра была разбита на отрезки, мы могли как выиграть, так и проиграть. Поэтому сейчас рассуждать, доволен я или нет, не вижу смысла», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

    «Лучший отрезок у нас был тогда, когда мы перешли на 4-2-3-1. Во втором тайме стали и моменты появляться, стали проходить комбинации, которые наигрывали. Понимали, что "Урал" с первых минут пойдет большими силами вперед, поэтому изначально выбрали схему с пятью защитниками, чтобы гасить фланговые атаки с активными Кулаковым и Меркуловым. По ходу встречи планировали перестроиться в зависимости от результата. Ну и счет к этому подтолкнул», — добавил наставник московского клуба.

    Напомним, матч «Урал» — «Динамо» завершился со счетом 1:1. 0

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