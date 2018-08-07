Агент Модеста назвал вариант с «Локомотивом» интересным

Антони Модест
express.de
Ранее появилась информация, что «железнодорожники» рассматривают француза как альтернативу Федору Смолову.
«На данный момент мы не получали предложения от "Локомотива". Но Модест хочет покинуть Китай. Вариант с "Локомотивом" был бы нам интересен, возможно.
Команда-чемпион, играет в Лиге чемпионов. В ближайшие дни мы увидим, что будет с его будущим», — цитирует Менди «Чемпионат».
30-летний Модест перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в 2017 году из «Кельна». В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 12 матчей и забил 4 мяча. 0