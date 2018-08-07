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    Агент Модеста назвал вариант с «Локомотивом» интересным

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    Патрик Менди, агент нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модеста, прокомментировал возможный переход своего клиента в «Локомотив».

    Антони Модест
    Антони Модест
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    Ранее появилась информация, что «железнодорожники» рассматривают француза как альтернативу Федору Смолову.

    «На данный момент мы не получали предложения от "Локомотива". Но Модест хочет покинуть Китай. Вариант с "Локомотивом" был бы нам интересен, возможно.

    Команда-чемпион, играет в Лиге чемпионов. В ближайшие дни мы увидим, что будет с его будущим», — цитирует Менди «Чемпионат».

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