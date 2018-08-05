«Локомотив» согласовал личный контракт с форвардом сборной Швейцарии

Нападающийи сборнойможет пройти медицинский осмотр в московскомв начале следующей недели, сообщил агент 21-летнего футболиста Эрдин Шакири.

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«О стопроцентном подписании контракта между Эмболо и "Локомотивом" говорить пока рано. Клуб действительно договорился с футболистом по условиям личного контракта. Сейчас между командами решаются юридические и финансовые вопросы. Если всё будет хорошо, то в первой половине следующей недели футболист может пройти медицинское обследование», — приводит слова агента ТАСС.

В минувшем сезоне швейцарец в составе «Шальке» сыграл в 21 поединке, в которых забил три гола. Также Эмболо провел четыре поединка на ЧМ-2018. 0