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    «Локомотив» согласовал личный контракт с форвардом сборной Швейцарии

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    Нападающий «Шальке» и сборной Швейцарии Брель Эмболо может пройти медицинский осмотр в московском «Локомотиве» в начале следующей недели, сообщил агент 21-летнего футболиста Эрдин Шакири.

    Брель Эмболо
    Брель Эмболо
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    «О стопроцентном подписании контракта между Эмболо и "Локомотивом" говорить пока рано. Клуб действительно договорился с футболистом по условиям личного контракта. Сейчас между командами решаются юридические и финансовые вопросы. Если всё будет хорошо, то в первой половине следующей недели футболист может пройти медицинское обследование», — приводит слова агента ТАСС.

    В минувшем сезоне швейцарец в составе «Шальке» сыграл в 21 поединке, в которых забил три гола. Также Эмболо провел четыре поединка на ЧМ-2018. 0

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