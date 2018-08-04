Семин не видит ничего страшного в отсутствии голов

Главный тренер «Локомотива»после матча со «Спартаком» (0:0) оценил дебюти ответил на вопрос, почему команда так долго не забивает.

«Мы проиграли первый тайм. Во втором игра была равной. Счет закономерный. На данный момент уровень функциональной готовности у "Спартака" выше, так как он готовился к квалификации Лиги чемпионов. Мы желаем спартаковцам удачи.

Впервые сыграл Крыховяк, который тренировался с нами всего пять дней. Гжегож произвел хорошее впечатление. Я доволен футболистами — они проявили характер и волевые усилия. А игра придет.

Гильерме хорошо сыграл — так и нужно всегда. Когда мы впервые стали чемпионами, Овчинников провел 20 матчей на ноль. Если Гилерме не пропустит в 20 матчах, мы снова станем чемпионами.

Вы правы, мы не забиваем и мало бьем по воротам. Я говорил перед матчем, что ударов нужно больше. Что касается забитых мячей, ничего страшного. "Локомотив" всегда хорошо играл в обороне, а голы придут», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0