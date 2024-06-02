«Флорида» — «Рейнджерс»: счет матча 2:1, обзор голов

в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграласо счетом 2:1.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Беннетт и Владимир Тарасенко, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.

У гостей единственный гол на счету Артемия Панарина, вратарь Игорь Шестеркин сделал 32 сейва.

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«Флорида» выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли. Соперником «Пантерз» станет победитель серии «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Шестой матч «Флорида» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Беннетт — 6 (Родригес), 19:10 — 1:0. Тарасенко — 3 (Лунделл, Луостаринен), 49:08 — 2:0. Панарин — 5 (Трочек, Фокс), 58:20 — 2:1Вратари: Бобровский — Шестеркин (57:26 — 58:20, 58:38)Штраф: 2 — 2Броски: 34 (13+11+10) — 23 (9+9+5)