Московское дерби завершилось вничью

сыграл вничью сов московском дерби в рамках второго тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «РЖД-Арене», завершилась со счетом 0:0.

В дебюте встречи пару моментов создал Денис Глушаков, однако с его ударами блестяще справился Гильерме.

Еще через несколько минут шикарный шанс получил Квинси Промес, но с десяти метров пробил прямо во вратаря «железнодорожников».

На 30-й минуте Глушаков получил травму после столкновения с Зе Луишем. На некоторое время он покинул поле, но вскоре вернулся в защитном шлеме.

Во второй половине встречи темп игры упал, поэтому моментов команды практически не создали. Можно вспомнить разве что опасный удар головой от Луиса Адриано, но и в этот раз хозяев спас Гильерме.

В двух стартовых турах «Спартак» набрал четыре очка, а «Локомотив» — два. В следующем туре «красно-белые» примут «Анжи», а «красно-зеленые» поедут в гости к «Оренбургу».