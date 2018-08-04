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    Московское дерби завершилось вничью

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    «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в московском дерби в рамках второго тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на «РЖД-Арене», завершилась со счетом 0:0.

    В дебюте встречи пару моментов создал Денис Глушаков, однако с его ударами блестяще справился Гильерме.

    Еще через несколько минут шикарный шанс получил Квинси Промес, но с десяти метров пробил прямо во вратаря «железнодорожников».

    На 30-й минуте Глушаков получил травму после столкновения с Зе Луишем. На некоторое время он покинул поле, но вскоре вернулся в защитном шлеме.

    Во второй половине встречи темп игры упал, поэтому моментов команды практически не создали. Можно вспомнить разве что опасный удар головой от Луиса Адриано, но и в этот раз хозяев спас Гильерме.

    В двух стартовых турах «Спартак» набрал четыре очка, а «Локомотив» — два. В следующем туре «красно-белые» примут «Анжи», а «красно-зеленые» поедут в гости к «Оренбургу».

    Чемпионат России. 2-й тур
    «Локомотив» — «Спартак» — 0:0 (0:0)
    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Баринов, 68), Миранчук, Денисов, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 90)«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Ещенко, Комбаров, Глушаков (Попов, 73), Фернандо, Ташаев (Самедов, 86), Зобнин, Промес, Зе Луиш (Луис Адриано, 68)Предупреждения: Ташаев (27), Промес (52), Денисов (60), Фернандо (79), Боккетти (80), Ещенко (90+4).
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