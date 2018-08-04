В ожидании битвы Гвардиолы и Сарри

Гвардиола остается на передовой много лет

Многие «революционные» менеджеры теряют этот статус через десять лет после своего самого яркого сезона. У Гвардиолы это был сезон 2008/09 с «Барселоной». Есть примеры вроде Арриго Сакки, который был отягощен стрессовыми ситуациями из-за тонкостей своей работы, а был еще Арсен Венгер, методики которого со временем были улучшены другими коллегами. Гвардиола спустя десять лет остается одним из лучших менеджеров Европы, избежав проблем Сакки и Венгера, продолжая развивать свой подход и добывать новые победы.

С момента своего приезда в «Сити» два года назад одним из главных соперников Гвардиолы, если не считать Жозе Моуринью, с которым у него давняя вражда, был наставник «Челси» Антонио Конте, который несколько раз затмил испанца в своей дебютной кампании в АПЛ. Особенно запомнилась победа «синих» со схемой 3-4-3 на «Этихаде» — 3:1.

Второй оппонент — Юрген Клопп из «Ливерпуля», а прессинг от его команды создавал серьезные проблемы «Сити», особенно можно выделить ошеломляющую победу на «Энфилде» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов. При этом у Пепа прекрасные отношения с обоими. Он уважает и Конте, и Клоппа.

Но можно однозначно заявить, что Гвардиола просто обожает нового наставника «Челси» Моурицио Сарри, который в ближайшее время может стать для него еще и самым интересным соперником.

Гвардиола и Сарри одинаково понимают футбол

Маурицио Сарри chelseafc.com

Система защиты Конте была противоположностью любимой игры во владение мячом от Гвардиолы, как и энергичный, агрессивный футбол Клоппа. Но «Наполи» Сарри очень напоминал «Барселону» Гвардиолы, игроки двигались настолько структурированно и резко, что это все напоминало новую версию тики-таки.

Тактика Сарри вообще весьма примечательна. Его защитники любят играться с мяом, после чего внезапно передают мяч в атаку, но без использования длинных передач. Эта картина радовала глаз, хоть «Наполи» и не удалось обойти «Ювентус» в Серии А.

У Сарри и Гвардиолы одинаковая философия футбола. В прошлом сезоне они уже встречались, а Пеп назвал соперника «возможно, лучшей командой», с которой ему приходилось играть. Когда Сарри был представлян на «Стэмфорд Бридж» в прошлом месяце, то он назвал Гвардиолу «классным тактиком, чемпионом и гением», признав превосходство его подопечных над «Челси» образца прошлого сезона.

Сейчас «Сити» может может похвастаться двумя годами внедрения методик Гвардиолы, тогда как у «Челси» было всего несколько недель работы с новым тренерским штабом. У «горожан» собраны лучшие игроки планеты, которые умеют менять тактики по ходу игры. Что есть у «Челси»? Например, Жоржиньо.

Жоржиньо — ключ к переменам в игре «Челси»

Жоржиньо sscnapoli.it

Если «Челси» в этом сезоне сможет обойти «Сити», то решение Жоржинью отказать манчестерцам и выбрать Лондон может оказаться ключевым. Гвардиола отчаянно нуждался в навыках этого игрока, который мог бы стать плеймейкером, действующим из глубины. Но в итоге тот решил отправиться вслед за Сарри в «Челси». Это быа ключевая фигура «Наполи», которая поможет тренеру в Англии создать коллектив в похожем стиле, используя схему 4-3-3. Именно Жоржиньо сделает революцию в «Челси» не слишком болезненной.

Качественный хавбек, атакующий из глубины — главный недостаток «Сити». Фернандиньо — великолепный футболист, его ценят в клубе, но он не из калибра Бускетса или Хаби Алонсо. Это просто трудяга, рядовой, который работает на команду. Жоржиньо, в свою очередь, имеет потенциал сталь лучшим в мире на своей позиции. И ему всего 26 лет.

При этом будущее Жоржиньо конкретно в «Челси» может вызывать беспокойство. В Лондоне уже много лет делают ставку на надежных и крепких опорных полузащитников, которые действуют строго по позиции и выполняют свои прямые обязанности. От Дешама до Макелеле, от Оби Микела до Канте, минимум креатива и максимум оборонительных действий. У «Челси» никогда не было навыков тики-таки, не в последнюю очередь из-за отсутствия глубинных плеймейкеров, которые способны начинать атаки и руководить игрой.

Community Shield — это, по сути, статусный товарищеский матч перед стартом сезона, который часто приносит головную боль участникам. В «Челси» не скрывали, что были вынуждены менять весь план подготовки под эту игру. Но столкновение Гвардиолы и Сарри все равно будет увлекательным. Пеп — человек сегодняшнего дня, но взгляды Сарри могут оказаться футболом будущего. Испанский коуч однозначно будет следить за каждой игрой нового главного тренера «Челси» — для разведки, вдохновения и удовольствия. 0