Топ-3 ставок на Суперкубок Англии по футболу

5 августа на легендарном «Уэмбли» лондонский «Челси» оспорит с «Манчестер Сити» Community Shield. Рефери поединка Джонатан Мосс даст стартовый свисток в 17:00 по Москве.

Это будет 96-й розыгрыш Суперкубка Англии. Последний и единственный раз этот трофей «горожане» выигрывали шесть лет назад. «Аристократы» — девять лет назад. При этом «Челси» попал в серию неудач из четырех подряд поражений в финале Community Shield.

Складывается ощущение, что обе команды находятся на грани прорыва. А это лучшее время для удачной ставки на матч «Челси» — «Манчестер Сити». Ниже — только три, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания более остальных.

Ставка №1

Ставка: «Обе забьют + каждая команда более 3 угловых»

Коэффициент: 3,10

Серхио Агуэро Goal.com

Все эксперты сходятся во мнении, что Сарри привнесет в игру нового клуба живую струю. Наше мнение таково. Возможно, «Челси» под руководством итальянца заиграет яркими красками, но случится это не сразу.

Вспомните: клубный рекорд результативности «Наполи» установил во второй год пребывания «Мистера 33» в команде (94 гола). К тому же — новый чемпионат, новая атмосфера, нервы. Все это определенно наложит свой отпечаток на игру «синих» в Суперкубке.

Почему же тогда «обе забьют»? Элементарно, беттор — большинство клубов АПЛ при смене тренера выдавали очень резвый дебютный матч. В Англии это что-то вроде традиции.

Неубедительно? Тогда нужно вспомнить, как обычно «Наполи» начинал сезон при Маурицио Сарри. Ответ — ошеломительно. В стартовых трех турах Серии А 2016/17 «неаполитанцы» забили «всего» девять голов. Это был именно тот чемпионат, когда «Мистер 33» привел своих подопечных к рекорду результативности.

А в прошлом сезоне «Наполи» за пять первых туров одержал пять побед (среди соперников был крепкий «Лацио»), забив при этом 19 мячей! Коллектив Гвардиолы с его 106 голами в прошлом сезоне просто обязан подтвердить свой статус.

По стандартам. Обе команды вошли в тройку самых «угловатых» по итогам минувшего сезона. Тогда «Манчестер Сити» в среднем подавал 7,47 угловых в матче. «Челси» — 6,05 корнера за матч.

Учитывая, что и «Наполи» Маурицио Сарри в прошлой Серии А навешивал с угла поля более 6 раз за игру, вполне можно рассчитывать на доезд ставки.

Ставка №2

Ставка: «Офсайды: Ф1 (-1,5)»

Коэффициент: 2,00

Виктор Мозес GoProSport

Логика такого выбора достаточно проста. В прошлом сезоне «Челси» занял первое место по среднему количеству офсайдов за матч. «Пенсионеры» проявили невиданную резвость и попадали во «вне игры» 2,78 раза за 90 минут.

Понятно, что при Маурицио Сарри «аристократы» будут играть по-другому. Однако нельзя не согласиться, что это определенно будет атакующий стиль. Тем более, что бывшая команда итальянского специалиста сама частенько грешила «вылазками за грань».

В прошлом розыгрыше Серии А «Наполи» попадал «в положение» 2,05 раза за матч. Зайдем и со стороны соперника. Согласно статистике, соперники «Манчестер Сити» залезали в офсайд 2,47 раза за игру. Это 5-й показатель в Премьер-лиге.

Ну, и на добавочку — в своем крайнем матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала» «Челси» семь раз (!) заставлял бокового судью «зажигать» флажок. «Канониры» же ни разу не попались на уловки защитников «синих» — ни одного офсайда.

Ставка №3

Ставка: «Удары в створ: ТБ 8,5»

Коэффициент: 1,65

Кевин Де Брёйне City Watch

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла прошлый сезон еще и по среднему количеству ударов в створ. Обычно «манкунианцы» попадали в рамку около 7-ми раз за матч.

«Аристократы» напрягали вратарей соперников 5,84 раза за матч. Это первый и четвертый показатели в АПЛ соответственно. Можем также вспомнить, что и бывший клуб Маурицио Сарри взял первенство прошлой Серии А по количеству попаданий в створ — 6,82 удара за матч.

В матчах Международного кубка чемпионов команды не опустили планки. В игре против «Интера» «синие» попали в створ 6 раз из 13-ти, против «Арсенала» — 6 раз из 14-ти.

Статистика попаданий «Манчестер Сити» в играх МКЧ такова: против «Боруссии Д» — 3 из 5-ти, против «Ливерпуля» — 5 из 8-ми, а против «Баварии» — 5 из -11-ти.

Community Shield — это не тот кубок, из-за которого игроки сгрызают все ногти от нервов. Поэтому вполне можно рассчитывать на средние показатели команд. 0