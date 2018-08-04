Топ-3 ставок на Суперкубок Англии по футболу

Складывается ощущение, что обе команды находятся на грани прорыва. А это лучшее время для удачной ставки на матч «Челси» — «Манчестер Сити». Ниже — только три, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания более остальных.
Ставка №1
Ставка: «Обе забьют + каждая команда более 3 угловых»
Коэффициент: 3,10
Все эксперты сходятся во мнении, что Сарри привнесет в игру нового клуба живую струю. Наше мнение таково. Возможно, «Челси» под руководством итальянца заиграет яркими красками, но случится это не сразу.
Вспомните: клубный рекорд результативности «Наполи» установил во второй год пребывания «Мистера 33» в команде (94 гола). К тому же — новый чемпионат, новая атмосфера, нервы. Все это определенно наложит свой отпечаток на игру «синих» в Суперкубке.
Почему же тогда «обе забьют»? Элементарно, беттор — большинство клубов АПЛ при смене тренера выдавали очень резвый дебютный матч. В Англии это что-то вроде традиции.
Неубедительно? Тогда нужно вспомнить, как обычно «Наполи» начинал сезон при Маурицио Сарри. Ответ — ошеломительно. В стартовых трех турах Серии А 2016/17 «неаполитанцы» забили «всего» девять голов. Это был именно тот чемпионат, когда «Мистер 33» привел своих подопечных к рекорду результативности.
А в прошлом сезоне «Наполи» за пять первых туров одержал пять побед (среди соперников был крепкий «Лацио»), забив при этом 19 мячей! Коллектив Гвардиолы с его 106 голами в прошлом сезоне просто обязан подтвердить свой статус.
По стандартам. Обе команды вошли в тройку самых «угловатых» по итогам минувшего сезона. Тогда «Манчестер Сити» в среднем подавал 7,47 угловых в матче. «Челси» — 6,05 корнера за матч.
Учитывая, что и «Наполи» Маурицио Сарри в прошлой Серии А навешивал с угла поля более 6 раз за игру, вполне можно рассчитывать на доезд ставки.
Ставка №2
Ставка: «Офсайды: Ф1 (-1,5)»
Коэффициент: 2,00
Логика такого выбора достаточно проста. В прошлом сезоне «Челси» занял первое место по среднему количеству офсайдов за матч. «Пенсионеры» проявили невиданную резвость и попадали во «вне игры» 2,78 раза за 90 минут.
Понятно, что при Маурицио Сарри «аристократы» будут играть по-другому. Однако нельзя не согласиться, что это определенно будет атакующий стиль. Тем более, что бывшая команда итальянского специалиста сама частенько грешила «вылазками за грань».
В прошлом розыгрыше Серии А «Наполи» попадал «в положение» 2,05 раза за матч. Зайдем и со стороны соперника. Согласно статистике, соперники «Манчестер Сити» залезали в офсайд 2,47 раза за игру. Это 5-й показатель в Премьер-лиге.
Ну, и на добавочку — в своем крайнем матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала» «Челси» семь раз (!) заставлял бокового судью «зажигать» флажок. «Канониры» же ни разу не попались на уловки защитников «синих» — ни одного офсайда.
Ставка №3
Ставка: «Удары в створ: ТБ 8,5»
Коэффициент: 1,65
Команда Хосепа Гвардиолы выиграла прошлый сезон еще и по среднему количеству ударов в створ. Обычно «манкунианцы» попадали в рамку около 7-ми раз за матч.
«Аристократы» напрягали вратарей соперников 5,84 раза за матч. Это первый и четвертый показатели в АПЛ соответственно. Можем также вспомнить, что и бывший клуб Маурицио Сарри взял первенство прошлой Серии А по количеству попаданий в створ — 6,82 удара за матч.
В матчах Международного кубка чемпионов команды не опустили планки. В игре против «Интера» «синие» попали в створ 6 раз из 13-ти, против «Арсенала» — 6 раз из 14-ти.
Статистика попаданий «Манчестер Сити» в играх МКЧ такова: против «Боруссии Д» — 3 из 5-ти, против «Ливерпуля» — 5 из 8-ми, а против «Баварии» — 5 из -11-ти.
Community Shield — это не тот кубок, из-за которого игроки сгрызают все ногти от нервов. Поэтому вполне можно рассчитывать на средние показатели команд. 0