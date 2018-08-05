«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Англии 5 августа

В матче за Суперкубок Англии сойдутся чемпион страны «Манчестер Сити» и победитель Кубка Англии «Челси». Встреча пройдет на «Уэмбли» 5 августа. Начало матча — в 17.00. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Сити».

«Челси»

«Челси» готовится к старту нового сезона под руководством нового главного тренера — Маурицио Сарри. Причем итальянец возглавил «синих» достаточно поздно, а потому у него в распоряжении было не так много времени, чтобы донести до игроков свою философию и подготовить команду к Суперкубку. К тому же ряд игроков «Челси» отдыхал после чемпионата мира.

«Синие» в рамках подготовки к новому сезону провели три матча. В первом поединке под руководством Сарри команда в Австралии обыграла местный «Перт Глори» со счетом 1:0. Победу «Челси» принес точный удар Педро.

На Международном кубке чемпионов лондонцы стартовали с ничьей и победы в серии пенальти над «Интером» — 1:1 (5:4). Гол у «синих» вновь забил Педро. Затем была еще одна ничья и серия пенальти, на этот раз в лондонском дерби против «Арсенала». Подопечные Сарри быстро вышли вперед благодаря голу Антонио Рюдигера, но не удержали свой перевес и затем проиграли по пенальти — 1:1 (5:6).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» также провел подготовку к Суперкубку без подавляющего большинства основных исполнителей, которые были в отпуске после мирового первенства. У Пепа Гвардиолы было время, чтобы обкатать молодежь, которую разбавляли лишь несколько основных или потенциально основных футболистов.

«Горожане» стартовали матчем на Международном кубке чемпионов матчем против дортмундской «Боруссии» и минимально проиграли, пропустив с пенальти — 0:1. Затем было еще одно поражение — от «Ливерпуля». В этот раз «горожанам» удалось один раз огорчить соперника (отличился Лерой Сане), однако «красные» ответили двумя голами — 1:2.

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Добыть победу команде Гвардиолы удалось лишь в третьем матче на турнире — «горожане» справились с «Баварией» — 3:2. Дубль оформил Бернарду Силва, еще один мяч провел Лукас Нмеча.

Прогноз

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом матча. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 2,13, а на ничью, как и на победу «Челси» — 3.68.

В прошлом сезоне «Челси» и «Манчестер Сити» встречались два раза. В рамках АПЛ «горожане» дважды одержали победу со счетом 1:0. Впрочем, то был «Челси» Антонио Конте, сейчас же команда будет играть в другой футбол — Сарри прививает команде атакующий стиль.

Скорее всего, составы обеих команд не будут на сто процентов основными. Лидеры поздно присоединились к командам после ЧМ, и в матче за трофей играть будут лишь те, кто готов на 100%.

Предлагаем поставить в этой встрече на то, что «Челси» не проиграет в основное время матча с коэффициентом 1,80. 0