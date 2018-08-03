Хохлов остался недоволен работой арбитров

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал домашнюю ничью с «Рубином» (1:1) в матче второго тура РПЛ.

«Игра была непростая. Наверное, первый тайм чуть лучше провели, а в концовке второго тайма, думаю, не хватило силеночек. Игра с Тулой отняла у нас много сил. То, что сбавили обороты после забитого гола, — это психологический момент. У многих команд такое есть.

После гола футболисты прижимаются к своим воротам, чтобы, может быть, отдышаться, не пропустить быстро ответный гол. Мы все время подсказывали, что не надо прижиматься к воротам, а нужно продолжать играть в тот футбол, в который до этого играли.

Согласен ли я с тем, что судья не справился с игрой? Да. Я недоволен судейством, потому что все спорные моменты — в нашу сторону. Я не люблю это комментировать, но сколько срывов атаки было — ни одной желтой карточки не показали.

"Рубин" — сложная команда. Но первый тайм мы провели лучше, забили гол и могли еще забить в начале второго тайма. Мы хорошо выходили втроем, Жоаозиньо поддерживал атаку, Черных — тоже, и мне кажется, что Луценко чуть не разобрался, нужно было катить на Жоаозиньо, который находился в более убойной позиции.

При счете 2:0 было бы проще играть. Жаловаться, что ничья с "Рубином" — это совсем плохо, не буду. Но хотелось бы победы», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0