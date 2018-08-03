«Динамо» и «Рубин» поделили очки

Московскоесыграло вничью с казанскимв домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1.

«Бело-голубые» вышли вперед на 15-й минуте, когда Себастьян Хольмен вырезал диагональ на левый край, Жоаозиньо обработал мяч и навесил во вратарскую, где Федор Черных нанес точный удар головой под перекладину.

Казанцам удалось отыграться на 51-й минуте. Павел Могилевец прострелил в штрафную на Дмитрия Полоза, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол.

В двух стартовых турах «Динамо» набрало два очка, а «Рубин» — четыре. В следующем туре москвичи отправятся в гости к «Уралу», а казанцы у себя дома примут «Зенит».