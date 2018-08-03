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    «Динамо» и «Рубин» поделили очки

    РПЛ Футбол России Динамо Рубин Календарь РФПЛ
    Московское «Динамо» сыграло вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги.

    Футболисты «Рубина»
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    Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1.

    «Бело-голубые» вышли вперед на 15-й минуте, когда Себастьян Хольмен вырезал диагональ на левый край, Жоаозиньо обработал мяч и навесил во вратарскую, где Федор Черных нанес точный удар головой под перекладину.

    Казанцам удалось отыграться на 51-й минуте. Павел Могилевец прострелил в штрафную на Дмитрия Полоза, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол.

    В двух стартовых турах «Динамо» набрало два очка, а «Рубин» — четыре. В следующем туре москвичи отправятся в гости к «Уралу», а казанцы у себя дома примут «Зенит».

    Чемпионат России. 2-й тур
    «Динамо» — «Рубин» — 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 14 Черных, 1:1 — 51 Полоз«Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков, Морозов (Темников, 76), Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Черных (Рауш, 90), Козлов, Панченко, Луценко (Марков, 63)«Рубин»: Джанаев, Камболов, Чико, Уремович (Сорокин, 46), Цаллагов, Могилевец, Байрамян, Коновалов, Навас, Полоз, Азмун (Бухаров, 19)Предупреждения: Соу (35), Панченко (45), Марков (64).
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