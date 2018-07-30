Семин: В первом тайме мы забили чистый гол

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче первого тура РПЛ против(0:0).

«Наверное, ничья закономерна. "Уфа" не реализовала пенальти, а мы не реализовали стопроцентный момент, который был у Фарфана. Хотя в первом тайме забили чистый гол, пусть судьи и инспектор посмотрят на этот эпизод.

У нас очень тяжелый график. После 120 минут в Суперкубке игроки сегодня проявили волевые силы и очень хорошо играли во втором тайме. За это я им благодарен», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер», передает Sport24.ru.

«Нас ждет важнейшая игра со "Спартаком"? Все игры важнейшие. Настроение хорошее, одно очко — это движение вперед», — резюмировал тренер. 0