Гилерме спас для «Локомотива» ничью в Уфе

Чемпион России московскийстартовал в новом сезоне РПЛ выездным матчем против

Встреча завершилась вничью — 0:0.

В первом тайме, который прошел в равной борьбе, «Локомотиву» удалось забить лишь из офсайда — Эдер получал мяч, находясь в положении вне игры.

Во втором тайме у «Уфы» хорошие моменты имели Сильвестр Игбун, после удара которого головой Гилерме спас «Локо», а также Кехинде Фатаи — не его удар в угол также среагировал голкипер. У «железнодорожников» пару раз опасно, но неточно пробивал Мануэл Фернандеш.

В концовке матча у «Локо» отличный шанс упустил Джефферсон Фарфан — после его удара мяч пролетел рядом со штангой. А следом «Уфа» заработала пенальти — Игбун заработал право на одиннадцатиметровый, однако Гилерме отразил удар.