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    Гилерме спас для «Локомотива» ничью в Уфе

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    Чемпион России московский «Локомотив» стартовал в новом сезоне РПЛ выездным матчем против «Уфы».

    «Уфа» — «Локомотив»
    «Уфа» — «Локомотив»
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    Встреча завершилась вничью — 0:0.

    В первом тайме, который прошел в равной борьбе, «Локомотиву» удалось забить лишь из офсайда — Эдер получал мяч, находясь в положении вне игры.

    Во втором тайме у «Уфы» хорошие моменты имели Сильвестр Игбун, после удара которого головой Гилерме спас «Локо», а также Кехинде Фатаи — не его удар в угол также среагировал голкипер. У «железнодорожников» пару раз опасно, но неточно пробивал Мануэл Фернандеш.

    В концовке матча у «Локо» отличный шанс упустил Джефферсон Фарфан — после его удара мяч пролетел рядом со штангой. А следом «Уфа» заработала пенальти — Игбун заработал право на одиннадцатиметровый, однако Гилерме отразил удар.

    Российская Премьер-лига. 1-й тур
    «Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 0:0
    «Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Тумасян, Аликин, Йокич, Салатич, Пауревич, Обляков (Ванек, 86), Игбун, Фатаи (Засеев, 78)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан, И.Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер (Ант.Миранчук, 67)Незабитый пенальти: Игбун, 90+4 (вратарь)Предупреждения: Неделчару, 54. Игбун, 77. Тумасян, 81
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