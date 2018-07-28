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    «Спортинг» требует от «Атлетико» 100 млн евро

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    Лиссабонский «Спортинг» требует от «Атлетико» около 100 миллионов евро за переход в мадридский клуб полузащитника Желсона Мартинша, сообщает Marca.

    Желсон Мартинш
    Желсон Мартинш
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    23-летний португалец перешел в «Атлетико» в качестве свободного агента и подписал контракт на пять лет.

    Португальский клуб считает данный трансфер незаконным, так как футболист разорвал с ним контракт в одностороннем порядке. «Спортинг» опровергает аргументы, которые заставили Мартинша разорвать контракт, и требует компенсацию. В связи с этим лиссабонцы направили жалобу в ФИФА.

    Ранее «Спортинг» отправил подобный иск и в отношении голкипера Руя Патрисиу, который также в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом, а затем перешел в статусе свободного агента в «Вулверхэмптон».

    Оба футболиста приняли решение расстаться с клубом в одностороннем порядке после инцидента с болельщиками. В конце минувшего сезона фанаты ворвались на базу команды и избили нескольких игроков. 0

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