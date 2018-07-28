Чебан: Надо разъяснить фанатам все про Fan-Id, они нас поддержат

Исполнительный директор РПЛвысказал мнение о недовольстве фанатов «Спартака» решением ввести систему Fan-Id в лиге.

Во время матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оребургом», на трибунах появились баннеры, на одном из которых было написано «Fan ID = дома сиди». Другой баннер гласит «Нам не нужен Fan ID».

«Баннеры про Fan-Id? Дело в том, что мы недорабатываем в этой области. Нам надо просто разъяснить фанатам, для чего это делается и как.

Когда мы поймём, как будет работать эта система, и появится решение на правительственном уровне, то, уверен, фанаты нас поддержат.

На стадионах будет комфортно и, самое главное, удобно», — приводит слова Чебана «Спорт-Экспресс». 0