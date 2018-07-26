Черчесов согласовал новый контракт с РФС

согласовал новый контракт с главным тренером сборной Россиипо схеме «2+2», передает «Чемпионат».

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Официальное подписание соглашения состоится в ближайшие дни.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, и его контракт с командой был рассчитан до окончания чемпионата мира 2018 года.

На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова впервые в своей истории смогла выйти из группы и дойти до четвертьфинала турнира, где лишь в серии пенальти уступила команде Хорватии.

После чемпионата мира — 2018 Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА. 0