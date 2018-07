«Монако» объявил об уходе Моутинью

«Монако» отпустил португальского хавбекав английский «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте монегасков.

Финансовые детали сделки не разглашаются. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 5 миллионов фунтов.

Как сообщается на официальном сайте «Вулверхэмптона», по итогам прошлого сезона вернувшегося в английскую Премьер-лигу, контракт с 31-летним Моутинью подписан на два года.

Моутинью перешел в «Монако» в 2013 году из португальского «Порту». Всего в стане монегасков он провел 221 встречу и забил 12 мячей, став чемпионом Франции в сезоне-2016/17.

На счету полузащитника 113 матчей и 7 голов за сборную Португалии, с которой он выиграл чемпионат Европы-2016.

My first day at Wolves. 🐺🔝 @WolvesPRT pic.twitter.com/e168U9xWBY