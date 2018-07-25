«Монако» объявил об уходе Моутинью

Жоау Моутинью
twitter.com/wolves
Финансовые детали сделки не разглашаются. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 5 миллионов фунтов.
Как сообщается на официальном сайте «Вулверхэмптона», по итогам прошлого сезона вернувшегося в английскую Премьер-лигу, контракт с 31-летним Моутинью подписан на два года.
Моутинью перешел в «Монако» в 2013 году из португальского «Порту». Всего в стане монегасков он провел 221 встречу и забил 12 мячей, став чемпионом Франции в сезоне-2016/17.
На счету полузащитника 113 матчей и 7 голов за сборную Португалии, с которой он выиграл чемпионат Европы-2016.
My first day at Wolves. 🐺🔝 @WolvesPRT pic.twitter.com/e168U9xWBY— João Moutinho (@JoaoMoutinho) 24 июля 2018 г.