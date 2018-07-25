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    «Монако» объявил об уходе Моутинью

    Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь АПЛ
    «Монако» отпустил португальского хавбека Жоау Моутинью в английский «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте монегасков.

    Жоау Моутинью
    Жоау Моутинью
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    Финансовые детали сделки не разглашаются. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 5 миллионов фунтов.

    Как сообщается на официальном сайте «Вулверхэмптона», по итогам прошлого сезона вернувшегося в английскую Премьер-лигу, контракт с 31-летним Моутинью подписан на два года.

    Моутинью перешел в «Монако» в 2013 году из португальского «Порту». Всего в стане монегасков он провел 221 встречу и забил 12 мячей, став чемпионом Франции в сезоне-2016/17.

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