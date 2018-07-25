«Монако» приобрёл центрального полузащитника «Страсбурга»

Футбольный клуб «Монако» официально объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Страсбурга»

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Сумма трансфера не разглашается, но, по данным французских СМИ, речь может идти о 15 млн евро.

«Мы очень рады, что Аолу перешёл в "Монако" и усилит центр поля. Он показал свои сильные стороны в прошлом сезоне, и мы хотели бы позволить его потенциалу всецело раскрыться в нашей команде», — сказал вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев.

Ранее сообщалось, что «Монако» ведёт переговоры с ЦСКА о трансфере полузащитника московского клуба и сборной России Александра Головина. 0