Рауш: Черчесов правильно сделал, что не взял меня на ЧМ-2018

Защитникпрокомментировал свое отсутствие в составена чемпионате мира-2018.

«В "Динамо" я здорово сыграл эти десять игр. И на сборах хорошо тренировался. Потом травму получил, поэтому не получилось. Я же мог и в Германии сломаться — тут никогда не угадаешь. Мне очень обидно, что не получилось сыграть на домашнем чемпионате вместе с ребятами», — цитирует Рауша «Спорт-Экспресс».

«Мы очень долго разговаривали с Черчесовым. Он успокаивал меня, знал, что я злюсь и очень расстроен. Ему тоже было тяжело принять это решение. Но он все правильно сделал, что не взял меня. Я получил травму и не мог играть. Станислав Саламович говорил, что, если бы не повреждение, я бы поехал.

Так что, повторюсь, он все сделал правильно. Меня бы просто не хватило. Я только недавно вернулся к тренировкам на сборах», — добавил защитник.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти уступила Хорватии.

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