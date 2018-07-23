Попов останется в «Спартаке»

Болгарский полузащитникначнет новый сезон в составе

Об этом Попов сообщил в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в "Спартаке". На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс — с нетерпением ждем начала чемпионата», — сказал полузащитник.

Также Попов опроверг информацию о переговорах с турецким «Бурсаспором».

«По поводу новостей о переговорах с "Бурсаспором", могу сказать, что не знаю, откуда они берутся. Первый раз об этом слышу», — отметил футболист.

Напомним, в весенней части прошлого сезона Попов играл за «Рубин». Хавбек провел 9 матчей, в которых забил 4 гола. 0