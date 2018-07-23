«Рома» усилится вратарем сборной Швеции

«Рома» и «Копенгаген» договорились о трансфере голкипера сборной Швеции, сообщает aftonbladet.se.

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В пятницу было объявлено о трансфере из «Ромы» в «Ливерпуль» вратаря сборной Бразилии Алиссона за 62,5 миллиона евро, что является мировым рекордом при переходах голкиперов.

Ольсен 23 июля может вылететь в Рим вместе со своим агентом. Как утверждает издание, переход 28-летнего футболиста оценивается в 120 миллионов шведских крон (около 11,5 миллиона евро), что сделает его самым дорогим голкипером в истории шведского футбола.

Ранее сообщалось, что зарплата Ольсена в Риме будет составлять около миллиона евро в год.

На ЧМ-2018 Ольсен провел пять матчей в составе сборной Швеции, пропустив четыре гола. Скандинавы дошли до четвертьфинала турнира, где проиграли сборной Англии — 0:2. 0