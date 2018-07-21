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    Канте согласовал условия контракта с ПСЖ

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    Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте согласовал условия контракта с «Пари Сен-Жермен», утверждает Le Parisien.

    Н’Голо Канте
    Н’Голо Канте
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    Основной мотивацией 27-летнего француза для смены клуба является желание играть в Лиге чемпионов.

    Контракт Канте с «Челси» действует до лета 2021 года.

    Le Parisien отмечает, что договоренности о переходе между клубами пока нет. Вдобавок у парижан есть проблемы с финансовым fair play. Чтобы купить Канте, ПСЖ нужно продать Гонсалу Гедеша, Хесе Родригеса, Анхеля Ди Марию, Альфонса Ареола и Гжегожа Крыховяка. Последний, напомним, близок к переходу в «Локомотив».

    В прошлом сезоне Канте сыграл за «Челси» 48 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира. 0

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