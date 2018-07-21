Канте согласовал условия контракта с ПСЖ

Полузащитник «Челси»согласовал условия контракта с «Пари Сен-Жермен», утверждает Le Parisien.

Основной мотивацией 27-летнего француза для смены клуба является желание играть в Лиге чемпионов.

Контракт Канте с «Челси» действует до лета 2021 года.

Le Parisien отмечает, что договоренности о переходе между клубами пока нет. Вдобавок у парижан есть проблемы с финансовым fair play. Чтобы купить Канте, ПСЖ нужно продать Гонсалу Гедеша, Хесе Родригеса, Анхеля Ди Марию, Альфонса Ареола и Гжегожа Крыховяка. Последний, напомним, близок к переходу в «Локомотив».

В прошлом сезоне Канте сыграл за «Челси» 48 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира. 0