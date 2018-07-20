Крыховяк пройдет медосмотр в «Локомотиве» на следующей неделе

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»близок к переходу в

Гжегож Крыховяк choibong.vn 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Как сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи, если не произойдет никаких непредвиденных событий, поляк следующий сезон проведет в составе железнодорожников.

На следующей неделе Крыховяк прилетит в Москву для прохождения медобследования в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что москвичи арендуют хавбека сборной Польши, при этом часть зарплаты ему будет выплачивать ПСЖ.

Все футбольные трансферы

Крыховяк в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Вест Бромвич», который в итоге вылетел из Английской премьер-лиги. Он провел 27 матчей в чемпионате и сделал две результативные передачи. 0