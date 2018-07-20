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    Крыховяк пройдет медосмотр в «Локомотиве» на следующей неделе

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    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк близок к переходу в «Локомотив».

    Гжегож Крыховяк
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    Как сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи, если не произойдет никаких непредвиденных событий, поляк следующий сезон проведет в составе железнодорожников.

  • «Локомотив» близок к аренде Крыховяка
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    • На следующей неделе Крыховяк прилетит в Москву для прохождения медобследования в «Локомотиве».

    Ранее сообщалось, что москвичи арендуют хавбека сборной Польши, при этом часть зарплаты ему будет выплачивать ПСЖ.

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    Крыховяк в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Вест Бромвич», который в итоге вылетел из Английской премьер-лиги. Он провел 27 матчей в чемпионате и сделал две результативные передачи. 0

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