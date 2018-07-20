Неймар останется в ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен»сообщил, что не собирается покидать парижский клуб этим летом.

Об этом бразилец заявил во время благотворительного аукциона в Сан-Паулу.

«Я остаюсь, у меня контракт с ПСЖ. Я приходил сюда ради нового вызова и достижения результатов. С тех пор ничего не изменилось. Надеюсь, мы проведем успешный сезон. Пресса любит провоцировать слухи, но всем известно, как много для меня значит ПСЖ», — цитирует Неймара Goal.com.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Неймар провел 20 матчей в чемпионате Франции, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Из-за травмы бразилец пропустил вторую половину сезона, однако успел восстановиться к чемпионату мира-2018. На мундиале в России он сыграл 5 матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами. 0