В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубках Испании и Португалии, а также встречу «Аль-Насра» Криштиану Роналду с худшей командой чемпионата Саудовской Аравии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетик» — «Атлетико»

Футбол. Кубок Испании

«Атлетик» и «Атлетико» встретятся в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании. После первой игры ситуация явно не в пользу мадридского клуба.

В начале февраля «Атлетико» проиграл баскам на своем поле со счетом 0:1. Единственный гол тогда забил Алекс Беренгер, реализовавший пенальти.

То есть теперь команде Диего Симеоне надо забивать как минимум дважды, чтобы выйти в финал. И здесь уместно отметить, что в Бильбао «Атлетико» не поможет главный атакующий игрок — Антуан Гризманн не так давно получил травму и восстановится, в лучшем случае, к ответному матчу с «Интером» в Лиге чемпионов.

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Результаты «Атлетико» в последнее время совсем не впечатляют. «Матрасники» в пяти предыдущих матчах потерпели три поражения и одержали лишь одну победу. В прошлую субботу клуб из Мадрида не смог обыграть «Альмерию» (2:2), худшую команду Ла Лиги.

В общем, «Атлетико» придется рисковать, и есть подозрение, что ничем хорошим это, скорее всего, не закончится.

Ставка: тотал больше 2,0 за 1.62.

«Спортинг» — «Бенфика»

Футбол. Кубок Португалии

Две лучшие команды португальского сезона встретятся в рамках первого матча 1/2 финала национального кубка.

«Бенфика» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии после 23 туров, опережая «Спортинг» на два очка. Но при этом у команды Рубена Аморима есть еще игра в запасе.

«Спортинг» потерпел лишь одно поражение в 16-ти предыдущих матчах. На этом отрезке у него 13 побед.

«Бенфика» и вовсе проиграла только один из 22-х последних матчей. «Орлы» забили 23 гола в восьми предыдущих играх.

В ноябре «Бенфика» выиграла у «Спортинга» (2:1) на своем поле в рамках чемпионата.

С учетом всех фактов есть смысл рассмотреть ставку на голы. Скорее всего, команды порадуют зрителей.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.76.

«Аль-Наср» — «Аль-Хазм»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

«Аль-Наср» продолжает погоню за «Аль-Хилялем» Малкома. После 21 тура отставание от лидера составляет семь очков.

«Аль-Наср» в начале декабря проиграл главному конкуренту в рамках чемпионата, но после этого выдал шикарную серию из шести побед, забив на этом отрезке 21 мяч.

В минувшее воскресенье команда Луиша Каштру выиграла на выезде у «Аль-Шабаба» (3:2). Один из мячей забил Криштиану Роналду, реализовавший пенальти.

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Португалец, в активе которого уже 22 гола в текущем чемпионате Саудовской Аравии, продолжает возглавлять список бомбардиров.

«Аль-Хазм» находится на дне таблицы. Соперник «Аль-Насра» до сих пор одержал лишь две победы и пропустил уже 51 мяч.

Скорее всего, Роналду и остальные звезды «Аль-Насра» спокойно обыграют аутсайдера. Для Криштиану это отличная возможность забить еще парочку мячей.

Ставка: тотал «Аль-Насра» больше 2,5 за 1.47.

Общий коэффициент — 4.19.