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    Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 16 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индепендьенте дель Валле» — «Васко да Гама»
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    Филипе Коутиньо
    16 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Индепендьенте дель Валле» и «Васко да Гама». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Индепендьенте дель Валле» — «Васко да Гама», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Индепендьенте дель Валле»

    Турнирное положение: «Индепендьенте дель Валле» нынче выглядит весьма выгодно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Эквадора.

    При этом «Индепендьенте дель Валле» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 37 результативными ударами в 20 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Индепендьенте дель Валле» переиграл «Макару» (2:1).

    До того команда не сумела одолеть «Барселону Гуаякиль» (1:1). А вот поединок с «Универсидад Католикой» Кито завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Индепендьенте дель Валле» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Индепендьенте дель Валле» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не проигрывает уже 2 месяца.

    Причем «Индепендьенте дель Валле» в среднем забивает без малого 2 гола за матч. А вот оборона дает результативные осечки в среднем реже раза за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» в своем чемпионате выступает скромно. Команда сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Васко да Гама» лишь на 2 очка оторвался от опасной зоны. Да и победила команда лишь в 4 поединках из 13.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Васко да Гама» уступила «Ботафого» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Сан-Паулу» (3:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Брагантино» (0:2).

    При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Васко да Гама» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

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    При этом «Васко да Гама» является немиролюбивой командой. В ее активе всего лишь одна ничья в 13 поединках бразильского чемпионата.

    Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается поймать соперника на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Индепендьенте дель Валле» не проигрывает уже 2 месяца

    • «Васко да Гама» в среднем забивает гол за матч

    • «Индепендьенте дель Валле» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте дель Валле» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Индепендьенте дель Валле» нынче выглядит монолитнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева намерены соорудить комфортный задел перед ответной встречей, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама?

    Матч Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама состоится 16 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама?

    Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте дель Валле» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 16.07.202503:30. Забить получится у всех
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