Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 16 июля 2025 года

«Индепендьенте дель Валле»
Турнирное положение: «Индепендьенте дель Валле» нынче выглядит весьма выгодно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Эквадора.
При этом «Индепендьенте дель Валле» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 37 результативными ударами в 20 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Индепендьенте дель Валле» переиграл «Макару» (2:1).
До того команда не сумела одолеть «Барселону Гуаякиль» (1:1). А вот поединок с «Универсидад Католикой» Кито завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Индепендьенте дель Валле» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Индепендьенте дель Валле» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не проигрывает уже 2 месяца.
Причем «Индепендьенте дель Валле» в среднем забивает без малого 2 гола за матч. А вот оборона дает результативные осечки в среднем реже раза за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена соорудить комфортный задел перед ответной встречей.
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» в своем чемпионате выступает скромно. Команда сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Васко да Гама» лишь на 2 очка оторвался от опасной зоны. Да и победила команда лишь в 4 поединках из 13.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Васко да Гама» уступила «Ботафого» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Сан-Паулу» (3:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Брагантино» (0:2).
При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Васко да Гама» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.
При этом «Васко да Гама» является немиролюбивой командой. В ее активе всего лишь одна ничья в 13 поединках бразильского чемпионата.
Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается поймать соперника на контратаках.
Статистика для ставок
- «Индепендьенте дель Валле» не проигрывает уже 2 месяца
- «Васко да Гама» в среднем забивает гол за матч
- «Индепендьенте дель Валле» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте дель Валле» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 2.38Баия — Америка де Кали: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: «Индепендьенте дель Валле» нынче выглядит монолитнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева намерены соорудить комфортный задел перед ответной встречей, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40