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    Сентраль Кордоба — Серро Ларго: прогноз на первый матч 1/16 финала, Южноамериканский Кубок со ставкой за 1.90

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    Прогноз и ставки на «Сентраль Кордоба» — «Серро Ларго»
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    «Сентраль Кордоба»
    16 июля в первом матче 1/16 финала Южноамериканского Кубка по футболу сыграют «Сентраль Кордоба» — «Серро Ларго». Начало встречи — 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сентраль Кордоба» — «Серро Ларго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Сентраль Кордоба»

    Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» выступал в Кубке Либертадорес, где занял третье место в группе с 11 очками, поэтому сыграет в 1/16 финала менее престижного турнира.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступила первую и вторую позиции в квартете соответственно ЛДУ Кито и «Фламенго», а также на 11 баллов опередила четвертый в таблице «Депортиво Тачира».

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Аргентины клуб потерял очки, сыграв на выезде вничью с «Альдосиви» — 0:0.

    Перед этим в поединке последнего тура группового раунда Кубка Либертадорес коллектив остался без очков, с результатом 0:3 потерпев разгром от ЛДУ Кито.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сентраль Кордоба» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех в дуэли, тем не менее, они все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Гастон Верон — лучший бомбардир команды в Кубке Либертадорес с двумя голами.

    «Серро Ларго»

    Турнирное положение: «Серро Ларго» по итогам шести туров занял вторую позицию в группе Южноамериканского Кубка, поэтому вышел в 1/16 финала турнира.

    Команда на семь баллов уступила победителю квартета «Универсидад Католика», а также на один пункт опередила третью в таблице «Виторию» и на три очка — четвертую «Дефенсу и Хустисию».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура промежуточного раунда уругвайской Примеры клуб сыграл вничью с «Ривер Плейтом» (2:2).

    Перед этим в поединке предыдущего тура этого же турнира коллектив с минимальным результатом 0:1 оказался слабее «Пласы Колонии».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на национальное первенство, «Серро Ларго» проиграл три раза при двух ничьих.

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    Такая форма сулит номинальным гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Пять голов команды в Южноамериканском Кубке забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Сентраль Кордоба» забивали больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Сентраль Кордоба» забивала только одна команда

    • в шести из восьми последних матчей «Серро Ларго» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сентраль Кордоба» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.70, победа «Серро Ларго» — в 4.70.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Между тем, в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Серро Ларго».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сентраль Кордоба — Серро Ларго?

    Матч Сентраль Кордоба — Серро Ларго состоится 16 июля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сентраль Кордоба — Серро Ларго?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сентраль Кордоба — Серро Ларго?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сентраль Кордоба — Серро Ларго?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сентраль Кордоба — Серро Ларго?

    Коэффициенты букмекеров: «Сентраль Кордоба» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.70, победа «Серро Ларго» — в 4.70.

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