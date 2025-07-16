Сентраль Кордоба — Серро Ларго: прогноз на первый матч 1/16 финала, Южноамериканский Кубок со ставкой за 1.90

16 июля в первом матче 1/16 финала Южноамериканского Кубка по футболу сыграют «Сентраль Кордоба» — «Серро Ларго». Начало встречи — 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сентраль Кордоба» — «Серро Ларго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сентраль Кордоба»

Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» выступал в Кубке Либертадорес, где занял третье место в группе с 11 очками, поэтому сыграет в 1/16 финала менее престижного турнира.

Команда лишь по дополнительным показателям уступила первую и вторую позиции в квартете соответственно ЛДУ Кито и «Фламенго», а также на 11 баллов опередила четвертый в таблице «Депортиво Тачира».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Аргентины клуб потерял очки, сыграв на выезде вничью с «Альдосиви» — 0:0.

Перед этим в поединке последнего тура группового раунда Кубка Либертадорес коллектив остался без очков, с результатом 0:3 потерпев разгром от ЛДУ Кито.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сентраль Кордоба» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех в дуэли, тем не менее, они все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Гастон Верон — лучший бомбардир команды в Кубке Либертадорес с двумя голами.

«Серро Ларго»

Турнирное положение: «Серро Ларго» по итогам шести туров занял вторую позицию в группе Южноамериканского Кубка, поэтому вышел в 1/16 финала турнира.

Команда на семь баллов уступила победителю квартета «Универсидад Католика», а также на один пункт опередила третью в таблице «Виторию» и на три очка — четвертую «Дефенсу и Хустисию».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура промежуточного раунда уругвайской Примеры клуб сыграл вничью с «Ривер Плейтом» (2:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура этого же турнира коллектив с минимальным результатом 0:1 оказался слабее «Пласы Колонии».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на национальное первенство, «Серро Ларго» проиграл три раза при двух ничьих.

Такая форма сулит номинальным гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Пять голов команды в Южноамериканском Кубке забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Сентраль Кордоба» забивали больше 2,5 голов

в двух последних матчах «Сентраль Кордоба» забивала только одна команда

в шести из восьми последних матчей «Серро Ларго» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сентраль Кордоба» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.70, победа «Серро Ларго» — в 4.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Серро Ларго».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30