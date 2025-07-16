Баия — Америка де Кали. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 16 июля 2025 года

16 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Баия» и «Америка де Кали». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Америка де Кали», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баия»

Турнирное положение: «Баия» нынче выглядит весьма выгодно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Баия» отстает от лидера всего на 3 очка. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 13 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Баия» переиграла «Атлетико Минейро» (2:1).

До того команда сумела одолеть «Форталезу» (2:1). А вот поединок с «Брагантино» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Баия» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Баия» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем «Баия» вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Чувствуется крепкая рука наставника Рожерио Сени!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена продлить свой успешный сериал.

«Америка де Кали»

Турнирное положение: «Америка де Кали» только стартовала в своем чемпионате. Команда там сейчас находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Америка де Кали» не побеждает уже 3 матча кряду. А вот настрой на Южноамериканский кубок у команды максимальный.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Америка де Кали» не смогла одолеть «Льянерос» (0:0).

До того команда была бита «Перейрой» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Медельином» (1:1).

При этом «Америка де Кали» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Америка де Кали» явно не преуспевает в плане реализации. Команда нынче забивает с заметным скрипом.

При этом «Америка де Кали» явно не боится бразильцев. Да и умение найти свой шанс в контратаках у команды не отнять.

Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только в последних матчах она выглядела бледновато.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается поймать соперника на контратаках.

Статистика для ставок

«Баия» победила в 4 своих последних поединках

«Америка де Кали» не побеждает 3 матча кряду

«Баия» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: «Баия» выглядит монолитнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева намерены соорудить комфортный задел перед ответной встречей, да и оппонент нынче не блещет игрой и результатами.

Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00