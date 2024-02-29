«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

На 44-й минуте счет открыл молодой валлийский полузащитник Льюис Кумас.
Во втором тайме дубль оформил еще один юный талант мерсисайдцев 18-летний Джейден Даннс.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Ливерпуль — Саутгемптон 3:0
Голы: 1:0 Lewis Koumas (44'), 2:0 Jayden Danns (73'), 3:0 Jayden Danns (88') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Конор Брэдли, Джарелл Куанса, Вирджил ван Дейк (Ибраима Конате, 46'), Константинос Цимикас, Джо Гомес, Харви Эллиотт (Trey Nyoni, 78'), Джеймс Макконнелл (Алексис Мак Аллистер, 63'), Коди Матес Гакпо (Kaide Gordon, 90'), Bobby Clark, Lewis Koumas (Jayden Danns, 62') Саутгемптон: Джо Ламли, Ян Беднарек, Джек Стивенс, Джеймс Бри (Кайл Уолкер-Питерс, 58'), Камал Дин Сулемана (Адам Армстронг, 58'), Джо Ротуэлл (Will Smallbone, 69'), Джо Арибо, Райан Мэннинг, Секу Мара, Самуэль Эдози (Че Адамс, 69'), Shea Charles Предупреждение: Райан Мэннинг (79')
В четвертьфинале «Ливерпуль» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».