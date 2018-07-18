Азар — в тройке лучших игроков Европы, считает Сарри

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о полузащитнике команды Эдене Азаре.

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Напомним, ранее появилась информация, что Азар договорился с руководством «Реала» о переходе в мадридский клуб.

«Азар — игрок высокого уровня, и я считаю, что он — один из двух или трёх лучших европейских игроков.

Я был бы рад работать с ним, это позволит добиться хороших результатов и быть конкурентоспособными в конце сезона.

Надеюсь, мне удастся помочь ему стать лучше, но это будет сложно, ведь он выступает на высоком уровне.

Дрис Мертенс прибавил после работы со мной, но, хотя он тоже топовый игрок, он начинал с более низкого игрового уровня.

Надеюсь, что и Азар прибавит после работы со мной, но это будет сложно», — приводит слова Сарри Goal. 0