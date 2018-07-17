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    Роналду: Надеюсь, смогу помочь «Юве» выиграть Лигу чемпионов

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    Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил надежду, что сможет выиграть с туринским клубом Лигу чемпионов.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    «Моя история с "Реалом" была блестящей. Я благодарю мадридских болельщиков, однако сейчас должен сосредоточиться на новом вызове. Постараюсь доказать Италии, что я по-прежнему являюсь топ-игроком. Статистика известна, все знают, чего я добился в футболе, но мне по душе вызовы, и я хочу оставить след в истории "Ювентуса", как делал это в "Манчестер Юнайтед" и "Реале".

    Я всегда хотел выигрывать трофеи и быть лучшим. Никогда не думал, что получу пять "Золотых мячей", но, быть может, в "Юве" сделаю это снова. Почему нет? Но это не то, что мешает мне спать по ночам.

    Я знаю, что все команды хотят выиграть Лигу чемпионов. Шанс у нас есть, но бы будем биться за все трофеи. Следует сохранять спокойствие, потому что выиграть Лигу чемпионов чрезвычайно тяжело. "Юве" в последнее время был несколько раз близок к победе, однако финальные матчи всегда непредсказуемы. Надеюсь, я смогу помочь команде шагнуть за эту черту.

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    • Итальянская лига — очень тяжелый чемпионат, здесь очень значительную роль играет тактика. Понимаю, что может быть трудно, но мне в карьере ничего не давалось легко, я готов к тяжелой работе ради достижения успеха. Я спокоен и сохраняю позитивный настрой, потому что не сомневаюсь, что буду готов к этому новому непростому шагу в своей карьере», — цитирует Роналду официальный сайт УЕФА. 0

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