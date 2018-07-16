В «Ювентусе» задумались о трансфере Роналду после четвертьфинала Лиги чемпионов

Спортивный директоррассказал о том, когда в клубе впервые задумались о трансфереиз

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«Когда Криштиану сорвал овации после своего гола, мы на протяжении недели общались с его агентом Жорже Мендешем. Он сказал: "Криштиану поражен вниманием, которое он получил. Он был впечатлен, и он хотел бы однажды сыграть за 'Юве'. Я ответил: 'Хорошо, я понимаю, но многие мечты не сбываются'. Затем, когда мы встретились с Жоау Канселу, он объяснил мне ситуацию, и мы взялись за дело", — цитирует Паратичи Football Italia.

"В первую очередь я пошел говорить с президентом Аньелли, потому что нужно было уладить все с финансовой точки зрения, это была самая сложная часть. Президент подумал несколько часов и сказал: 'Вперед, посмотри, есть ли у нас реальный шанс'. Это была конкретная и уникальная возможность пригласить игрока, который повсеместно признан лучшим в мире и выиграл больше всех трофеев", — также сказал директор "Юве".

Напомним, в первом матче 1/4 финала ЛЧ 2017-2018 между "Ювентусом" и "Реалом" Роналду оформил в Турине дубль.

Ранее Роналду заявил, что не расстроен из-за ухода из "Реала". 0