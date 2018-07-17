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    «Милан» интересуется Моратой и Игуаином

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    «Милан» проявляет интерес к нападающему лондонского «Челси» Альваро Морате и форварду туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаину, сообщает Football Italia.

    Альваро Мората
    Альваро Мората
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    Генеральный директор «россонери» Марко Фассоне и спортивный директор Массимилиано Мирабелли находятся в Англии, где ведут переговоры о трансфере Мораты.

    Кроме того, руководство «Милана» контактирует с братом Игуаина Николасом. Переход аргентинского форварда может обойтись «красно-черным» в 60 миллионов евро, а зарплата может составить 7,5 миллиона евро.

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    • Мората в прошлом сезоне в составе «Челси» забил 15 голов в 48 матчах во всех турнирах, Игуаин в 50 играх за «Ювентус» отличился 23 раза. 0

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