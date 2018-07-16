Далич не будет спешить с решением о продолжении работы

Главный тренер сборной Хорватиизаявил, что не будет спешить с решением относительно продолжения работы с национальной командой после проигрыша французам в финале чемпионата мира.

Французы в воскресенье в московских «Лужниках» победили хорватов со счетом 4:2. Для хорватской сборной второе место чемпионата мира — лучший результат в истории.

«Сейчас я готов немного отдохнуть. Последние несколько месяцев мы работали очень напряженно, но было здорово работать с ребятами. Прекрасно, что мы в итоге смогли занять второе место.

Сейчас я передохну, а потом уже решу. Никогда не принимаю решения на скорую руку. Сейчас я ни о чем не думаю, кроме отдыха», — сказал Далич «Р-Спорт».

На вопрос, что он сказал своим футболистам после игры, Далич ответил:

«Нам всем было грустно, мы были подавлены. Но я им сказал — вы можете идти с высоко поднятыми головами. Вы можете гордиться своей игрой на этом турнире.

Думал ли кто-то, что мы займем второе место? Мы посчитали бы это фантастическим результатом.

Конечно, есть толика грусти, но я сказал игрокам, что грустить нечего, проигрыш — часть футбола. Мы должны достойно принять поражение, вот это я сказал своим игрокам». 0